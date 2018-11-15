Итоги выборов: «Власти доверяют меньше, чем популистским оппонентам»

Москва, , 19:26 — REGNUM В трёх регионах, где удалось достичь успеха оппозиционным кандидатам, новые губернаторы будут быстро дискредитированы — федеральный центр едва ли станет их поддерживать, а компетентной команды и опыта работы у таких глав регионов нет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 ноября заявила Екатерина Курбангалеева на очередном заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Политическое развитие регионов: новая динамика».

«В трёх регионах победили действительно технические кандидаты. Кандидаты, которых сама власть отобрала в качестве безопасных спарринг-партнёров… И говорить, что это было какое-то заблуждение или затмение всех технологов, власти было бы неправильно», — заявила Курбангалеева.

«Мы имеем дело с иной ситуацией. Мы имеем дело с очень чувствительной тканью протеста, когда работает принцип «назло маме отморожу пальчик». Во Владимире во втором туре обсуждали, за кого голосовать. Оказалось, за кого угодно», — подчеркнула она.

По её словам, аналогичная ситуация была в Томске с кандидатом в губернаторы Алексеем Диденко, который в итоге занял второе место.

«Тоже был в 2016 году договорной кандидат, как Фургал, фактически, власть всё сделала, чтобы он прошёл, накачала информационно», — отметила политолог.

Однако в этот раз ситуация была усугублена пенсионной реформой, которая и получила своё первое проявление в голосовании на выборах.

«Дело не в том, что сломалась социальная привычка, а в потере доверия. Обещаниям власти доверяют меньше, чем популистским заявлениям оппонентов», — указала она.

В этих условиях власть приложит все усилия, чтобы полностью дискредитировать избравшихся оппозиционных губернаторов в трёх регионах — Хабаровском крае, Хакасии и Владимирской области.

«Власть настроена на создание (таких условий) в регионе. Они будут создаваться, и тому есть все очевидные основания… Они (губернаторы) на данный момент не способны без какой-либо внешней поддержки организовать эффективное управление», — констатировала она.

В пресс-центре ИА REGNUM состоялось очередное заседание клуба «Регион», посвящённое итогам выборов в Хакасии, избирательной кампании в Приморье и структуре и динамике протеста в регионах в целом. Помимо прочего, эксперты обсудили положение политических партий после региональных выборов, причины роста рейтинга «Единой России» и стагнации поддержки КПРФ.