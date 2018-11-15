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Депутат Госдумы просит главу Минприроды запретить забой каспийского тюленя

Политика

И внести каспийского тюленя в Красную книгу

Депутат Госдумы просит главу Минприроды запретить забой каспийского тюленя
Pascal Mauerhofer
Тюлень

Москва, 15 ноября 2018, 18:10 — REGNUM  Депутат Госдумы Умахан Умаханов («Единая Россия») просит Минприроды рассмотреть вопрос об отмене квоты на промысловый забой каспийского тюленя. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом говорится в письме на имя главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.

Парламентарий обеспокоен тем, что популяция каспийского тюленя сократилась на 90%, но тем не менее он до сих пор не включен в Красную книгу. Более того, до сих пор существует квота на промысловый забой каспийского тюленя.

Критическая угроза для популяции нарастает также с интенсивным развитием добычи нефти и газа в местах размножения тюленей, а также с достигшем невиданных масштабов браконьерством, говорится в документе.

«Прошу Вас проинформировать о проводимой в Вашем Министерстве работе в данном направлении, а также прошу рассмотреть вопрос об отмене квоты на промысловый забой каспийского тюленя и о внесении его в Красную книгу РФ», — отмечается в письме главе Минприроды.

Отметим, что каспийский тюлень является единственным млекопитающим, обитающим в Каспийском море, и одним из самых мелких видов безухих тюленей в мире.

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