Депутат Госдумы просит главу Минприроды запретить забой каспийского тюленя

Москва, , 18:10 — REGNUM Депутат Госдумы Умахан Умаханов («Единая Россия») просит Минприроды рассмотреть вопрос об отмене квоты на промысловый забой каспийского тюленя. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом говорится в письме на имя главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.

Парламентарий обеспокоен тем, что популяция каспийского тюленя сократилась на 90%, но тем не менее он до сих пор не включен в Красную книгу. Более того, до сих пор существует квота на промысловый забой каспийского тюленя.

Критическая угроза для популяции нарастает также с интенсивным развитием добычи нефти и газа в местах размножения тюленей, а также с достигшем невиданных масштабов браконьерством, говорится в документе.

«Прошу Вас проинформировать о проводимой в Вашем Министерстве работе в данном направлении, а также прошу рассмотреть вопрос об отмене квоты на промысловый забой каспийского тюленя и о внесении его в Красную книгу РФ», — отмечается в письме главе Минприроды.

Отметим, что каспийский тюлень является единственным млекопитающим, обитающим в Каспийском море, и одним из самых мелких видов безухих тюленей в мире.