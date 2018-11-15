Избран глава Лискинского района Воронежской области

Лиски, Воронежская область, , 15:19 — REGNUM Главой Лискинского района Воронежской области избран Игорь Кирнос, до этого работавший заместителем главы. Информацию ИА REGNUM подтвердили в администрации района 15 ноября. Вопрос был рассмотрен на заседании Лискинского райсовета: за кандидатуру Кирноса проголосовали большинство депутатов. Его соперником в борьбе за пост главы района был глава Бодеевского сельского поселения Сергей Гуньков.

Игорь Кирнос сменил в должности главы района Виктора Шевцова, который бессменно возглавлял район с 1991 года, проходя через прямые выборы. При Шевцове Лискинский район неизменно входил в число самых экономически успешных территорий области. Однако в сентябре 2018 года срок полномочий Шевцова истек, претендовать на новый срок он не стал.

Игорь Кирнос родился в поселке Давыдовка в 1974 году. Окончил Воронежский агроуниверситет и аспирантуру. С 2001 года работал в должности заместителя главы Лискинского района.

Отметим, что ранее главу выбрали в Острогожском районе Воронежской области — на должность был переизбран Сергей Хорошилов, работающий на посту с 2008 года.