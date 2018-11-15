Facebook уличили в «заказной» критике Google и Apple

Вашингтон, , 14:31 — REGNUM В результате опроса бывших и еще работающих сотрудников компании Facebook выяснилось, что руководство социальной сети сотрудничало с компанией Definers Public Affairs, публиковавшей критические материалы в отношении интернет-гиганта Google и производителя электроники Apple. Об этом пишет газета The New York Times.

Отмечается, что компания Definers Public Affairs сотрудничала с Facebook в сфере отслеживания публикаций о соцсети в интернете.

После того как руководство компании Apple раскритиковало Facebook за утечки данных пользователей, на связанном с Definers новостном ресурсе NTK Network были опубликованы несколько критических статей в адрес Google и Apple, в которых авторы упрекали указанные компании в сборе данных пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября стало известно, что власти Японии потребовали у руководства соцсети Facebook отрегулировать управление персональными данными, которое в последнее время дискредитировало себя в инцидентах с утечкой информации в общей сложности 87 млн пользователей.

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