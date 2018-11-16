Почему главному приднестровскоум коммунисту дали 4,5 года?

Тирасполь, , 03:07 — REGNUM Лидер приднестровских коммунистов Олег Хоржан приговорен Верховным судом ПМР к 4,5 годам лишения свободы. Почему такая строгая мера была применена к депутату и известному человеку, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Всё пошло с митинга. Начав с организации несанкционированного мероприятия в центре Тирасполя, Хоржан подставил организаторов, которые были вызваны повестками в тираспольское УВД, что представляется нормальным в подобном случае. Но этим Хоржан не ограничился, попытавшись прорваться в дежурную часть УВД, стараясь подкрепить свою действия указанием на депутатский иммунитет и устроив потасовку.

Разумеется, иначе как безобразием, все показанное депутатом умение проводить акцию, названо быть не может. Но учитывая драку с представителем УВД, нецензурные оскорбления, использованные Хоржаном, и прочие проявления политического да и просто человеческого бескультурья, обвинительный приговор Верховного суда ПМР выглядит объяснимым. Но вызывает вопрос довольно крупный срок, полученный за хулиганство, но здесь против него мог сыграть именно тот политический статус, которым он так «яростно размахивал». По существу, начиная с организаций несанкционированного сбора граждан, его действия могут укладываться в т.н. оранжизм, только в связи с левой, но не либеральной повесткой Хоржана, вместо «онижедетей» на его стороне выступили в основном тираспольские старики. Впрочем, и для применения такого рода технологий власть должна «обеспечить условия». Каковы же ошибки самих приднестровских властей, делающие возможным повторение инцидента по типу Хоржана?

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