Совбез ООН не принял никакого решения по ситуации в секторе Газа

Иерусалим, , 14:55 — REGNUM 14 ноября прошли консультации Совета Безопасности ООН в связи с эскалацией вооруженного конфликта в секторе Газа. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, члены Совбеза так и не пришли ни к какому решению, которое бы разделяли все страны.

Инициаторами консультаций стал Кувейт, представлявший Лигу арабских государств, а также Боливия.

Палестинский постпред Рияд Мансур в свою очередь заявил, что Совбезу не удалось реализовать свою главную функцию — прекратить насилие. «Совбез был парализован», — добавил он.

Мансур также отметил, что США заняли произраильскую позицию и своими действиями блокируют предложения о шагах, которые необходимо предпринять для прекращения конфликта.