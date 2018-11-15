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Совбез ООН не принял никакого решения по ситуации в секторе Газа

Политика

Члены Совета Безопасности ООН так и не достигли договоренности по ситуации в секторе Газа, где начался очередной вооруженный конфликт

Иерусалим, 15 ноября 2018, 14:55 — REGNUM  14 ноября прошли консультации Совета Безопасности ООН в связи с эскалацией вооруженного конфликта в секторе Газа. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, члены Совбеза так и не пришли ни к какому решению, которое бы разделяли все страны.

Инициаторами консультаций стал Кувейт, представлявший Лигу арабских государств, а также Боливия.

Палестинский постпред Рияд Мансур в свою очередь заявил, что Совбезу не удалось реализовать свою главную функцию — прекратить насилие. «Совбез был парализован», — добавил он.

Мансур также отметил, что США заняли произраильскую позицию и своими действиями блокируют предложения о шагах, которые необходимо предпринять для прекращения конфликта.

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Зарубежная хроника
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