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Госдума приняла закон о присоединении РФ к протоколу Афинской конвенции

Политика

Страхование пассажиров и багажа

Москва, 15 ноября 2018, 11:33 — REGNUM  Госдума приняла закон о присоединении Российской Федерации к Протоколу 2002 года к Афинской конвенции о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 года и денонсации Российской Федерацией Афинской конвенции о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 года и Протокола 1976 года к Афинской конвенции о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 года, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа (далее — Конвенция) была принята 13 декабря 1974 г. и вступила в силу 28 апреля 1987 г. Россия участвует в Конвенции как правопреемник СССР.

Законом Россия присоединяется к Протоколу 2002 года к Афинской конвенции, принятому в Лондоне 1 ноября 2002 г. и вступившему в силу 23 апреля 2014 г.

Протоколом введено обязательное страхование пассажиров на судах и повышены пределы ответственности перевозчика за вред жизни и здоровью пассажира предел обязательного страхования или другого финансового обеспечения составляет не менее 250 000, но не более 400 000 расчетных единиц на одного пассажира в каждом конкретном случае.

Установлен предел ответственности по каждому конкретному инциденту за все время перевозки, а не относительно перевозки в целом, кроме того, введено требование перевозчиков, удостоверяемое свидетельством, об обеспечении страхования или ином финансовом обеспечении для покрытия гражданской ответственности за вред жизни и здоровью пассажиров судна, перевозящего более 12 пассажиров, и прочее.

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Внешняя политика России
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