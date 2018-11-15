Конкурсный отбор на пост мэра Великого Новгорода прошли четверо

Великий Новгород, , 11:30 — REGNUM Конкурсный отбор на должность мэра Великого Новгорода прошли четыре кандидата из десяти, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской думы.

Это Сергей Бусурин, Анна Черепанова, Максим Бомбин и Дмитрий Койков.

Больше всего голосов — 39 из 40 членов комиссии — получил в свою поддержку депутат Новгородской областной думы Сергей Бусурин, о поддержке которого заявляла «Единая Россия». Лидер фракции «Яблоко» в думе Великого Новгорода Анна Черепанова получила 30 голосов «за», начальник отдела ЗАО «Новгородский металлургический завод» Максим Бомбин — 27 голосов, председатель Союза предпринимателей Новгородской области Дмитрий Койков — 23 голоса «за». Именно эти кандидаты будут представлены думе Великого Новгорода в качестве кандидатов для избрания на пост мэра.

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Напомним, в составе конкурсной комиссии было 40 человек, 20 из которых назначены губернатором Новгородской области, ещё 20 — депутаты думы Великого Новгорода.

Напомним также, что решающее голосование депутатов думы за кандидатуру мэра должно пройти в 10-дневный срок после конкурса.

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