Кандидат-единоросс в мэры Великого Новгорода ждёт поддержки от КПРФ

Великий Новгород, , 17:36 — REGNUM Кандидат в мэры Великого Новгорода, депутат Новгородской областной думы Сергей Бусурин, выдвижение которого поддержала «Единая Россия», попросил поддержки у депутатов — членов фракции КПРФ в думе Великого Новгорода. Как сообщается на сайте Новгородского регионального отделения КПРФ, встреча Бусурина с депутатами-коммунистами состоялась в офисе городского отделения КПРФ вечером 12 ноября. Конкурс на пост мэра назначен на завтра, 14 ноября.

В ходе встречи Сергей Бусурин рассказал коммунистам о собственной программе по развитию города, ответил на вопросы — в том числе, по тарифам на жилищно-коммунальные услуги и пересмотре концессионного соглашения с ООО «ТК Новгородская». Отмечается, что речь также шла о способах снижения муниципального долга, вопросах благоустройства, уборки и озеленения областного центра.

«В целом встреча прошла в конструктивном ключе», — сообщили в региональном отделении КПРФ, отметив, что решение о том, кого из кандидатов поддерживать, члены фракции КПРФ примут позднее, к 22 ноября.

Именно 22 ноября состоится заседание думы Великого Новгорода, депутаты которой проголосуют за кандидатов на должность мэра Великого Новгорода из числа тех, кто 14 ноября пройдёт конкурсный отбор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для участия в конкурсном отборе зарегистрированы восемь человек: это начальник отдела ЗАО «Новгородский металлургический завод» Максим Бомбин; лидер фракции «Единая Россия» в Новгородской областной думе Сергей Бусурин; бывший вице-спикер думы Великого Новгорода Константин Демидов; председатель Союза предпринимателей Новгородской области Дмитрий Койков; руководитель организации «Авторемонтный завод Великий Новгород» Антон Кольчугин; гендиректор ООО «ЮКоМ Консалтинг» Константин Михайлов; вице-спикер Новгородской областной думы, координатор регионального отделения ЛДПР Алексей Чурсинов и депутат думы Великого Новгорода, лидер Новгородского регионального отделения партии «Яблоко» Анна Черепанова.

В составе конкурсной комиссии, которая будет заслушивать программы кандидатов, — 40 человек, 20 из которых назначены губернатором Новгородской области, ещё 20 — депутаты думы Великого Новгорода.

Напомним, ранее спикером думы Великого Новгорода был избран кандидат от «Единой России» Алексей Митюнов, несмотря на то, что КПРФ по итогам выборов в сентябре обошла ЕР. Несколько депутатов-одномандатников, выигравших выборы при поддержке КПРФ, не стали вступать во фракцию коммунистов и при голосовании поддержали кандидата от «Единой России». Во фракцию ЕР также вошли несколько депутатов одномандатников, которых на выборах поддерживала «Справедливая Россия».

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