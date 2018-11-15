КС РФ по делу о выборах в Петербурге разрешил партиям идти в суд

Санкт-Петербург, , 11:12 — REGNUM Конституционный суд РФ нашел «несоразмерное ограничение права» на судебную защиту избирательных прав в статье 239 КАС РФ после жалобы «Справедливой России» на муниципальные выборы в Петербурге, передает 15 ноября корреспондент ИА REGNUM.

«Эсеры» заявили, что в 2014 году в Петербурге на муниципальных выборах в МО №15 им не удалось зарегистрировать ни одного кандидата. При этом партия указывает на противодействие со стороны председателя избирательной комиссии. Ему даже предъявили обвинения по соответствующему уголовному делу 25 февраля 2015 года. Однако 21 декабря того же года дело было прекращено в связи с амнистией, то есть не по реабилитирующим основаниям.

Тем не менее, у «справороссов» не вышло оспорить результаты выборов и защитить права своих незарегистрированных кандидатов. Суды отказывались рассматривать иски, так как незарегистрированные кандидаты участия в выборах не принимали, а значит, их права не нарушены.

«Справедливая Россия» обратилась в КС, так как считает, что оспариваемая норма не позволяет партии, участвовавшей в выборах и выдвинувшей кандидатов, оспорить результаты выборов в суде при отказе в регистрации в таких обстоятельствах. Это, убеждены «эсеры», нарушает гарантированную статьями 32 и 46 Конституции судебную защиту избирательных прав.

КС РФ согласился с заявителем. В своем постановлении суд напомнил, что право избирать и быть избранным — это «неотъемлемый элемент публично-правового института выборов, конституционное предназначение которых — обеспечение подлинного народного представительства».

При этом, чтобы исключить сомнения в справедливости выборов, законодательство должно гарантировать политическим партиям и кандидатам судебную защиту избирательных прав.

«Действия должностного лица избирательной комиссии, уголовное преследование в отношении которого было прекращено по нереабилитирующему основанию, даже по истечении длительного времени не может не породить сомнений в справедливости выборов и достоверности полученных электоральных результатов. А это чревато серьезными рисками дискредитации выборов как одной из высших форм непосредственного народовластия», — постановил Конституционный суд.

По мнению КС, прекращение уголовного преследования по нереабилитирующему основанию оставляет неразрешенным вопрос о том, были ли выдвинутые кандидаты не зарегистрированы именно в результате противоправных действий избиркома, или нет.

Поэтому, считают в суде, партия имеет право подать иск об отмене решения избиркома о результатах выборов и после истечения предусмотренных КАС РФ трех месяцев со дня официального опубликования результатов выборов.

Таким образом, часть 15 статьи 239 КАС РФ не соответствует Конституции РФ, так как не дает обжаловать в суде результаты выборов в описанном случае.

Теперь Госдума должна внести поправки, вытекающие из этого постановления КС РФ. Петербургские же «эсеры» могут ожидать пересмотра своих дел в суде.

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