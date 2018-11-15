Бельгия не намерена подписывать Глобальный договор ООН о миграции

Брюссель, , 10:13 — REGNUM Бельгия может войти в «клуб» государств, отказавшихся от подписания Глобального договора Организации Объединенных Наций (ООН) «о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции», пишет газета Kronen Zeitung.

14 ноября пресс-секретарь заместителя бельгийского министра по вопросам предоставления убежища Тео Франкена заявил местной газете De Standaard: «Этот текст мы не подпишем». Однако пресс-секретарь министра внутренних дел Бельгии Яна Ямбона уточнил, что правительство еще не вынесло своего решения.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд стран официально объявил об отказе от подписания договора. Это США, Австралия, Австрия, Чехия, Венгрия и Болгария. Представители правительств еще десятка стран выступили против договора.

Страны отказываются от него на том основании, что в тексте договора не делается явных различий между нелегальной и легальной миграцией, а право на миграцию определяется как фундаментальное право человека. Правительства заявляют, что этот договор, не имеющий обязательной юридической силы, угрожает суверенитету и безопасности государств.

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