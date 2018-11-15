«Не надо хаять то, что сделано»: спикер парламента Хакасии — новому главе

Абакан, , 07:06 — REGNUM Маститый хакасский политик, председатель местного парламента — Верховного совета — Владимир Штыгашев высказался по поводу прошедших в республике выборов.

В ходе заседания президиума Верховного совета 14 ноября спикер парламента Владимир Штыгашев отметил, что народ Хакасии сделал свой выбор и его необходимо уважать. Однако не обошлось и без критики нового главы-коммуниста Валентина Коновалова.

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«У меня буквально вчера состоялась встреча с Валентином Олеговичем. Мы общались где-то около часа. Обсуждали различные вопросы. Что я могу сказать? На сегодняшнем этапе ему нужно оказать поддержку. Он просто не информирован, не компетентен в каких-то вопросах, но чисто по-человечески ему нужно помочь. И я просил бы все политические силы этому посодействовать», — цитирует Штыгашева издание «Хакасия».

Спикер призвал специалистов высказать свои пожелания и советы по поводу возможных назначений. По его словам, в результате должно быть сформировано «полноценное, дееспособное, профессиональное правительство».

«Требуется продолжить то, что наработано, и не надо хаять то, что сделано до этих выборов правительством. А сделано очень много полезного, есть результаты. И, конечно же, необходимо учесть все упущенные прежним руководством исполнительной власти возможности. Так что давайте сосредоточимся на созидательной работе, на развитии Хакасии», — резюмировал председатель Верховного совета.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Хакасии состоялся второй тур губернаторских выборов. Единственным кандидатом был 30-летний Валентин Коновалов, выдвинутый КПРФ. Другие кандидаты, в том числе единоросс Виктор Зимин, руководивший республикой почти 10 лет, с выборов снялись один за другим. Жители Хакасии Коновалова поддержали, отдав ему 57,57% «за».

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