Баку продолжит сотрудничество в военно-технической сфере с Минском

Баку, , 01:06 — REGNUM Азербайджан доволен качеством белорусских вооружений и намерен укреплять военно-техническое сотрудничество с Минском. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду на встрече с послом Белоруссии в Азербайджане Геннадием Ахрамовичем.

«Мы очень довольны качеством и показателями белорусской военной техники и намерены продолжать сотрудничество в военно-технической сфере», — цитирует Алиева Turan.

По словам Алиева, крупнейшим поставщиком военной техники в Азербайджан является Россия. B большом объеме вооружение и техника закупаются также в Турции, Израиле, Пакистане и европейских странах.

Как сообщалось ранее, на следующей неделе состоится официальный визит Ильхама Алиева в Белоруссию. Согласно азербайджанской прессе, будут подписаны до 10 межправительственных соглашений в различных областях.