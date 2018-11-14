Глава Афганистана обещал принять меры для обеспечения безопасности Газни

Кабул, , 20:50 — REGNUM Президент Афганистана Ашраф Гани пообещал принять все необходимые меры для разрешения кризиса с безопасностью в провинции Газни (столица провинции — г. Газни).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», глава государства сказал, что части Военно-воздушных сил Афганистана были направлены в этот регион, и добавил, что в скором времени в провинцию Газни будут направлены дополнительные силы для ведения боевых действий против движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Данное заявление было сделано президентом в ходе телефонного разговора с участниками протестов в столице страны.

Участники протестов в Кабуле требовали от руководства страны принять меры по обеспечению безопасности провинции Газни и направить дополнительные силы в те уезды этого региона, за которые идет борьба между правительственными силами и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После разговора с Ашрафом Гани участники протестов прекратили демонстрации в столице.