Среда, 14 Ноября 2018 года
21:26:24 МСК

Глава Афганистана обещал принять меры для обеспечения безопасности Газни

Политика

Протестующие прекратили демонстрацию в Кабуле, после того как президент пообещал направить в провинцию Газни подкрепление

Глава Афганистана обещал принять меры для обеспечения безопасности Газни
Mueller .MSC
Ашраф Гани

Кабул, 14 ноября 2018, 20:50 — REGNUM  Президент Афганистана Ашраф Гани пообещал принять все необходимые меры для разрешения кризиса с безопасностью в провинции Газни (столица провинции — г. Газни).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», глава государства сказал, что части Военно-воздушных сил Афганистана были направлены в этот регион, и добавил, что в скором времени в провинцию Газни будут направлены дополнительные силы для ведения боевых действий против движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Данное заявление было сделано президентом в ходе телефонного разговора с участниками протестов в столице страны.

Участники протестов в Кабуле требовали от руководства страны принять меры по обеспечению безопасности провинции Газни и направить дополнительные силы в те уезды этого региона, за которые идет борьба между правительственными силами и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После разговора с Ашрафом Гани участники протестов прекратили демонстрации в столице.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить