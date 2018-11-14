Дверь в дверь: администрация Симферополя переедет к депутатам

Симферополь, , 17:41 — REGNUM Аппарат администрации Симферополя покинет своё старое помещение и будет работать в одном здании с депутатами. Об этом 14 ноября заявила врио главы администрации крымской столицы Наталья Маленко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«К слову о взаимодействии, я говорила с депутатами: администрация будет работать здесь. Кабинеты главы администрации и председателя горсовета будут напротив», — отметила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, симферопольский горсовет назначил 14 ноября Наталью Маленко на должность временно исполняющей обязанности главы администрации крымской столицы, а также на должность его первого заместителя.

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