На армянскую дочку «Газпрома» завели дело о неуплате крупных налогов

Ереван, , 16:25 — REGNUM Проверка Комитета государственных доходов (КГД) Армении в ЗАО «Газпром Армения» выявила ряд нарушений и случаи невыплаты налоговых обязательств в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба КГД.

В частности, по данным ведомства, в результате комплексной налоговой проверки сотрудники управления по крупным и средним налогоплательщикам КГД выяснили, что ЗАО «Газпром Армения» в 2016—2017 гг. в представленных в налоговый орган счетах за НДС и налог на прибыль включил очевидно ложные данные, в результате чего налоговых обязательств было рассчитано на несколько миллиардов драмов меньше.

О допущенных компанией злоупотреблениях свидетельствуют и данные сравнительных исследований по потерям газа, а также по объемам поставленного автогазонакопительным компрессорным станциям (АГНКС) природного газа.

«Оказалось, что величина потерь в распределительной системе за июнь-июль 2018 года по сравнению с январем-маем 2018 года уменьшилась в среднем более чем в три раза. Одновременно, в результате проведенного сравнительного исследования оказалось, что поставки природного газа для АГНКС со стороны ЗАО «Газпром Армения» в июне-сентябре 2018 года заметно увеличились по сравнению с первыми пятью месяцами года — примерно на 37%, что соразмерно аналогичным показателям потребления природного газа со стороны компаний, эксплуатирующих АГНКС», — отмечается в сообщении.

На основе подготовленных материалов в Следственном управлении КГД возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 205 (Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей в крупных размерах) Уголовного кодекса Армении. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия для определения размера ущерба, нанесенного государству от злоупотреблений ЗАО «Газпром Армения», а также выявления коррупционных проявлений в сфере потребления природного газа, говорится в сообщении. «Газпром Армения» пока никак не комментирует ситуацию.