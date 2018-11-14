Выборы в Приморье: у Кожемяко есть все шансы победить в первом туре?

Москва, , 15:28 — REGNUM На предыдущих выборах в Приморье люди голосовали в первую очередь против врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, а не за его соперника Андрея Ищенко, уверен директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. Об этом он заявил 14 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что действующий врио главы Приморского края Олег Кожемяко — третий кандидат — сдал в избирательную комиссию документы на регистрацию на выборах губернатора.

«С появлением Кожемяко ситуация изменилась — во-первых, он местный, и на его фоне Ищенко смотрится не так привлекательно, а просто как коммунист без опыта работы, — сказал Смирнов. — Во-вторых, Кожемяко очень энергично начал работать. Реализуется огромное количество проектов. Началась работа по восстановлению дорог. Очень хороший проект по дешёвой и доступной приморской рыбе для социальных категорий. Будут приняты законы по многодетным семьям, по субсидированию кадровой базы преподавателей и медиков. То есть у него большой бэкграунд и значительный и растущий процент доверия со стороны населения. Поэтому у Ищенко шансы победить Кожемяко отсутствуют. У Кожемяко рейтинг примерно в полтора раза выше, чем у Ищенко. При этом у Ищенко растёт антирейтинг, и он на самом деле имитирует кампанию по сбору подписей. Так что можно сказать, что Кожемяко имеет большие шансы победить сразу в первом туре».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, врио главы Приморского края Олег Кожемяко — третий кандидат, который сдал в избирательную комиссию документы на регистрацию на выборах губернатора. Члены избиркома 14 ноября приняли более 20 папок от самовыдвиженца с подписями избирателей, а также листы поддержки от муниципальных депутатов и глав.

Кроме того, отметим, что для регистрации кандидатом вне зависимости от субъекта выдвижения требуется предоставить в краевой избирком 140 нотариально заверенных подписей, или 7% от общего числа избранных муниципальных депутатов и глав. Из них 33 подписи должны быть собраны от депутатов дум муниципалитетов 3-го и 4-го уровня — городских округов и муниципальных районов. При этом подписи необходимо собрать не менее чем в 26 муниципальных районах и городских округах Приморья.