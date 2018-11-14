Грузия показывает иностранцам лабораторию Лугара

Тбилиси, , 12:55 — REGNUM Грузия показывает иностранным специалистам функционирующую на окраине Тбилиси, рядом с Тбилисским международным аэропортом, так называемую лабораторию Лугара. Точнее, не просто показывает, но стремится доказать, что деятельность этого учреждения полностью соответствует требованиям конвенции ООН и принципам прозрачности.

14 ноября в административном корпусе Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения начал работу «Коллективный тренинг соответствия конвенции ООН и прозрачности», организованный при содействии МИД Грузии и при поддержке МИД Германии.

На международные тренинги были приглашены делегаты из 17 стран, а также представители ЕС и ООН, приглашение было направлено и России, но ее представители от участия во встрече отказались, заявляют в Национальном центре заболеваний и общественного здравоохранения и отмечают, что российские эксперты могли бы на месте ознакомиться с деятельностью лаборатории, вызвавшей столько «слухов и кривотолков» в России.

На проведение такого открытого для экспертов мероприятия грузинскую сторону побудили прозвучавшие в последние месяцы из Москвы обвинения в разработке в лаборатории Лугара опасных видов биологического оружия. В частности, такие заявления сделали бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе и представители МИД России, которые выразили опасения в связи с функционированием подобной лаборатории в непосредственной близости от международного аэропорта.

«Лаборатория Лугара стала предметом информационных атак со стороны наших соседей, которым этот потенциал не дает покоя. Но сравнительно негативной новостью было для нас увязывание лаборатории Лугара с лечением гепатита (Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве сообщил о ряде фактов гибели пациентов в результате лечения от гепатита С, что связал с деятельностью лаборатории Лугара). Это полнейший абсурд», — заявил журналистам министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко.

Лаборатория Лугара вызывала определенные подозрения и у населения Грузии, так как в первые годы после ее открытия по стране неожиданно стали распространяться опасные для жизни и здоровья человека инфекционные заболевания, многие из которых до сих пор считались «побежденными». Одна за другой вспыхивали локальные эпидемии свиного, птичьего гриппа, чумы свиней и других заболеваний, люди внезапно погибали от простой пневмонии или менингита. В открытие в Грузии лаборатории Лугара США вложили до $350 млн.

В 2017 году американская администрация сообщила о прекращении финансирования этой лаборатории в Тбилиси и передаче ее в полную собственность грузинской стороны. С 2018 года деятельность лаборатории Лугара финансирует правительство Грузии.