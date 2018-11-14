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Сирийский разведчик успешно выполнил свое задание

Политика

Сирийский военный разведчик шесть лет был полевым командиром у боевиков, поддерживаемых США

Сирийский разведчик успешно выполнил свое задание
Свободная сирийская армия

Дамаск, 14 ноября 2018, 12:44 — REGNUM  Новостной ресурс Al-Masdar News сообщил, что бывший полевой командир боевиков являлся сирийским военным разведчиком. Речь идет о Юсефе Аваде. Он находился в рядах так называемых бригад Южного фронта.

Данные группировки активно поддерживали США и Иордания. Бригады Южного фронта действовали, как правило, в сирийских провинциях Дераа и Кунейтра.

Бывший командир исламистов выполнял задачи сирийской военной разведки в провинции Дераа в течение шести лет. Он находился в рядах бригад «Сейф аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Юсеф Авад завершил свое задание после того, как Свободная сирийская армия и ее союзники согласились сдать свои подконтрольные территории на юге Сирии сирийскому правительству.

Следует отметить, что значительная часть территорий, находившихся под контролем исламистских группировок, в провинциях Дераа и Кунейтра была переведена под контроль Дамаска в ходе переговоров, а не в ходе ожесточенных боев. Есть основания полагать, что свою роль в этом сыграли и такие люди как Юсеф Авад.

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Война в Сирии
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