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Хорватия поделилась с Украиной опытом «деоккупации» территорий

Политика

Киев не скрывает, что хочет применить хорватский сценарий в Донбассе

Киев, 26 октября 2018, 07:51 — REGNUM  Второе заседание межправительственной украино-хорватской рабочей группы состоялось в Киеве, сообщил 25 октября официальный сайт правительства Украины.

Группу возглавили заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и госсекретарь министерства иностранных и европейских дел Хорватии Здравко Бушич. В заседании также приняла участие заместитель министра образования и науки Хорватии Иванна Франич, хорватские и украинские эксперты.

Члены группы обсудили механизм применения на Украине хорватского опыта «реинтеграции временно оккупированных территорий», особо выделив темы социальной защиты населения, информационной работы, восстановления инфраструктуры и разминирования.

Отметим, украинские политики и обслуживающие их эксперты мечтают повторить в Донбассе операцию «Буря», которую Хорватия начала 4 августа 1995 года против Сербской Краины после провала мирных переговоров. В течение 84 часов 200 тыс. хорватских военных подавили сопротивление сербов в этом регионе.

Напомним, заместитель министра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак заявил, что в Донбасс следует направить международных миротворцев и вывести «иностранные войска», после чего ВСУ смогут без проблем подавить восставших.

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Война в Донбассе
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