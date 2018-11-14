Исламская конференция в Екатеринбурге: о единстве и взаимопонимании

Екатеринбург, , 12:38 — REGNUM В Екатеринбурге проходит научно-практическая конференция «Ислам на Урале». В ней участвует верховный муфтий России Талгат Таджуддин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На открытии присутствовали как религиозные деятели (от Русской православной церкви выступал Секретарь епархиального совета екатеринбургской епархии Игумен Вениамин), так и чиновники с федеральными гостями. Так, на мероприятие прибыл двоюродный племянник президента России Владимира Путина Роман Путин.

«Сегодня жизнь ставит перед нами не только задачи духовно-нравственного возрождения, а очень много вопросов. Это и возрождение страны, и экономическое развитие, и мечтаем о процветании. Но какое может быть процветание, если духовно-нравственное возрождение будет только на словах?», — заявил Талгат Таджуддин на открытии.

Однако в плане сотрудничества ещё есть куда стремиться, обратил внимание религиозный деятель. «Здесь может и нет единства между религиозными организациями, но взаимопонимание уже есть. И консультации есть», — отметил Таджуддин.