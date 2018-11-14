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Путин и Эрдоган встретятся 19 ноября в Стамбуле

Политика

Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития отношений Москвы и Анкары

Путин и Эрдоган встретятся 19 ноября в Стамбуле
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Москва, 14 ноября 2018, 12:33 — REGNUM  Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится 19 ноября в Стамбуле. Анонс опубликован 14 ноября пресс-службой Кремля.

Отмечается, что главы России и Турции примут участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток». Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

Путин и Эрдоган также обсудят вопросы дальнейшего развития отношений Москвы и Анкары и затронут актуальную региональную и международную повестку дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комиссии по международным делам парламента Турции Волкан Бозкыр заявил, что Анкара поддерживала инициативу о введении против России санкций и не намерена делать этого в будущем.

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Российско-турецкие отношения
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