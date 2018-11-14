Путин и Эрдоган встретятся 19 ноября в Стамбуле

Москва, , 12:33 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится 19 ноября в Стамбуле. Анонс опубликован 14 ноября пресс-службой Кремля.

Отмечается, что главы России и Турции примут участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток». Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

Путин и Эрдоган также обсудят вопросы дальнейшего развития отношений Москвы и Анкары и затронут актуальную региональную и международную повестку дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комиссии по международным делам парламента Турции Волкан Бозкыр заявил, что Анкара поддерживала инициативу о введении против России санкций и не намерена делать этого в будущем.

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