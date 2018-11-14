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Бангладеш готов начать процесс репатриации рохинджа в Мьянму

Политика

В ООН будут наблюдать за этим процессом

Дакка, 14 ноября 2018, 11:21 — REGNUM  Власти Бангладеш готовы начать процесс возвращения более 2 тыс. мусульман-рохинджа в Мьянму, заявил 14 ноября комиссар по вопросам репатриации Абул Калам, сообщает американское агентство Associated Press.

По его словам, 30 семей беженцев будут переданы 15 ноября властям Мьянмы в пограничном пункте в Гундруме. Чиновник подчеркнул, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев уже проверяет процесс репатриации.

Напомним, на прошедшем недавно саммите АСЕАН многие мировые лидеры выразили критику в адрес лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Недопустимым назвал преследование рохинджа и вице-президент США Майкл Пенс, посетивший 14 ноября Мьянму с официальным визитом.

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Геноцид народа рохинджа в Мьянме
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