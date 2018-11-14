Выборы в Ливии могут состояться уже весной – глава МИД Италии

Рим, , 10:57 — REGNUM Выборы в Ливии могут состояться следующей весной, заявил 14 ноября глава МИД Италии Энцо Моаверо, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил, после того как в Италии прошла двухдневная конференция, на которой стороны искали пути стабилизации Ливии.

Напомним, международная конференция по Ливии прошла в Палермо. В ней приняли участи премьер-министр Италии Джузеппе Конте, а также ряд глав государств и министерств из 30 стран, а также представители международных организаций. В ООН мероприятие уже назвали успешным.