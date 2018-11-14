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Марин Ле Пен: зачем президенту Косово отмечать окончание Первой мировой?

Политика

Лидер «Национального объединения» напомнила, что именно Сербия стала одной из самых пострадавших стран в 1914-1918 годах

Марин Ле Пен: зачем президенту Косово отмечать окончание Первой мировой?
Иван Шилов © ИА REGNUM
Марин Ле Пен

Париж, 14 ноября 2018, 07:58 — REGNUM  

Лидер французской партии «Национальное объединение» (бывш. «Национальный фронт») Марин Ле Пен вступилась за Сербию, комментируя столетие окончания Первой мировой войны в эфире радиоканала France Inter 13 ноября.

«Я была потрясена тем, что президент Сербии был на переговорах в воскресенье (11 ноября — прим. ИА REGNUM ), в то время как президент Косово — страны, которой не существовало в 1914—1918 годах — стоял позади [президента Франции] Эмманюэля Макрона. Я напомню, что Сербия потеряла в этой войне четверть своего населения» — сказала Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Париже у Триумфальной арки состоялись мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. На них присутствовали многие мировые лидеры, в том числе президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

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Политическая жизнь Франции
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