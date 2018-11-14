В мэрии Новосибирска нет согласия по перекрытию улицы Ленина на Новый год

Новосибирск, , 06:50 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял решение, что в дни новогодних каникул часть улицы Ленина станет пешеходной. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской мэрии после заседания организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию нового, 2019 года.

«По результатам социологических опросов, горожане положительно относятся к тому, что в праздничные дни улица Ленина становится зоной общественного пространства. Другой вопрос, что нужно выбрать оптимальный период времени для перекрытия этой улицы. Он должен совпадать с каникулярным периодом, чтобы не создавать проблем для тех, кто работает в этой части города. В ходе подготовительных мероприятий все эти вопросы будут решены», — отметил Локоть свою позицию по данному вопросу.

Градоначальник поручил профильным подразделениям администрации разработать концепцию праздничных мероприятий на ул. Ленина, где в дни новогодних праздников вновь должна развернуться ярмарка с участием предпринимателей.

Напомним, что на прошлой неделе начальник департамента культуры и спорта мэрии Новосибирска Анна Терешкова заявляла, что в этом году улицу Ленина во время новогодних праздников в пешеходную власти превращать не собираются. По словам чиновницы, в прошлом году перекрытие улицы создало неудобства для бизнеса.

«Нет, (перекрытий на улице Ленина) не планируется. Потому что в прошлом году обнаружилось перекрытие, что есть один заезд внутрь, который очень необходим гражданам, которые работают в этом здании», — цитировали тогда «НГС.Новости» Терешкову.

Отметим, что ранее редакция ИА REGNUM направила в мэрию Новосибирска официальный запрос с просьбой предоставить сведения о перекрытии улицы Ленина на время новогодних праздничных дней, о новогоднем убранстве города и о сумме, которую планируют власти выделить на это. На что в городской администрации отметили, что пока не могут предоставить информацию, и попросили об отсрочке — до проведения в ноябре первого заседания организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Нового года — 2019.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатива властей Новосибирска сделать улицу Ленина пешеходной на время празднования Нового года — 2018 активно обсуждалась как жителями города, так и гостями. Мнения разошлись. Кто-то был приятно удивлён появлением в столице Новосибирской области своего Арбата. Другие критиковали власти за то, что новогоднее убранство Новосибирска не создаёт праздничное настроение, а даже напротив, третьи сравнивали новогодний Новосибирск с другими городами Сибири — и сравнение было не в пользу первого.

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