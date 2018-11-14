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Трамп предложил кандидатуру на должность посла США в Эр-Рияде

Политика

Кандидат – бывший военный

Трамп предложил кандидатуру на должность посла США в Эр-Рияде
Иллюстрация: White House
Дональд Трамп в Саудовской Аравии

Вашингтон, 14 ноября 2018, 05:33 — REGNUM  Кандидатуру генерала в отставке Джона Абизаида на должность американского посла в Саудовской Аравии предложил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, пишет The Washington Times.

Абизаид является почетным председателем Центра борьбы с терроризмом Военной академии США, а также научным сотрудником Института Гувера.

Напомним, дипломатические отношения между Вашинготоном и Эр-Риядом установлены в 1940 году. В 2018 году произошло их обострение на фоне убийства в Стамбуле (Турция) саудовского журналиста Джамаля Хашогги, работавшего в The Washington Post.

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США и Саудовская Аравия
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