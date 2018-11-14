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Первая леди США попросила уволить заместителя Болтона

Политика

Предполагается, что причиной послужил конфликт между дамами

Первая леди США попросила уволить заместителя Болтона
Иллюстрация: U.S. Department of Commerce
Мира Рикардел

Вашингтон, 14 ноября 2018, 04:20 — REGNUM  Супруга американского президента Меланья Трамп попросила администрацию уволить Миру Рикардел, заместителя помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, сообщает агентство Reuters.

Пресс-секретарь первой леди США подчеркнул, что Меланья считает Рикардел недостойной работы в Белом доме.

Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало информацию, что американский лидер Дональд Трамп намерен уволить Рикардел по совету своей супруги. Источники газеты сообщали, что причиной этого совета стал конфликт Меланьи с Рикардел во время поездки в Африку.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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