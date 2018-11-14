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В МИД РФ назвали иск CNN к Трампу полезным прецедентом

Политика

Захарова: «Очень советую работающим в США российским журналистам пристально следить за судьбой этого иска»

Москва, 14 ноября 2018, 04:06 — REGNUM  Иск американской телекомпании CNN к президенту страны Дональду Трампу из-за притеснений корреспондента Джима Акосты может стать полезным прецедентом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

Комментируя иск CNN по поводу отмены постоянного пропуска Акосты в Белый дом, который «является первым в своем роде», Захарова написала:

«Прецедент может оказаться весьма полезным для тех из них, кому будет отказано в аккредитации при соблюдении ими всех формальных требований. Или отказано в ответе на вопрос».

Она призвала российских журналистов, работающих в Соединенных Штатах, внимательно следить за судьбой иска.

Напомним, иск был подан 13 ноября — в ответ на лишение Акосты пропуска в Белый дом. Журналист попал в опалу после настойчивых вопросов к Трампу, в том числе о «вмешательстве России» в выборы.

Читайте ранее в этом сюжете: CNN решил судиться с Трампом из-за отзыва аккредитации журналиста Акосты

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