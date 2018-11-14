Хизер Науэрт объяснили необходимость выборов для избрания власти

Москва, , 00:59 — REGNUM Нет другого способа избрания власти, кроме выборов, заявил 13 ноября депутат Госдумы, ведущий программы «Большая игра» на Первом канале Вячеслав Никонов. Таким образом он прокомментировал слова представителя госдепартамента США Хизер Науэрт об осуждении выборов в Донбассе.

«Формирование органов власти в Донбассе все равно нужно было каким-то образом осуществлять. Потому что те самые четыре миллиона человек должны как-то управляться. Другого способа избрания власти, кроме выборов, не существует», — сказал он.

По мнению Никонова, в ситуации есть определенный казус — с одной стороны США и Украина настаивают на демократизации Донбасса, но в то же время демократические процедуры в Донбассе, по их мнению, невозможны, потому что они происходят не так, как хотелось бы украинскому руководству.

Напомним, представитель госдепа Хизер Науэрт выступила с резкими заявлениями по поводу состоявшихся в Донецкой и Луганской народных республиках выборов:

«США присоединяются к Европе и другим партнерам в осуждении фиктивных выборов, прошедших 11 ноября на контролируемой Россией территории в Восточной Украине. ДНР и ЛНР нет места в Минских соглашениях или в конституционном строе Украины. Их следует расформировать вместе с незаконными вооруженными формированиями. США и ЕС осудили нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы будем продолжать вводить санкции против России, связанные с Украиной, до тех пор, пока Москва полностью не выполнит Минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине».