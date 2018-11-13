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В Израиле отменили чрезвычайные меры для районов возле сектора Газа

Политика

Ограничения для населения этих районов были введены из-за ракетных и минометных обстрелов

Иерусалим, 13 ноября 2018, 23:56 — REGNUM  Израильские военные разрешили отменить меры безопасности, введённые для населения южных районов страны, граничащих с сектором Газа, сообщает 13 ноября пресс-служба военного ведомства.

Напомним, с 12 ноября в нескольких районах юга Израиля из-за ракетных и миномётных обстрелов были запрещены массовые мероприятия, занятия в школах и дошкольных учреждениях, железнодорожное и автомобильное сообщение.

«По итогам анализа оперативной обстановки было решено отменить меры безопасности ограничительного характера в населенных пунктах по периметру границ сектора Газа, в центре Негева и Лахише», — указано в пресс-релизе израильских военных.

Отмечается, что руководство сектора Газа также объявило о восстановлении нормального функционирования учебных заведений.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 и 13 ноября было отмечено резкое обострение ситуации вокруг сектора Газа. Из сектора по территории Израиля было выпущено более 400 мин и ракет, а израильские военные нанесли удары по более чем 160 объектам сектора Газа, которые они объявили принадлежащими боевикам движения ХАМАС.

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