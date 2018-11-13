Израильские ВВС отрабатывают приемы борьбы с системой ПВО Сирии

Иерусалим, , 20:09 — REGNUM 11 ноября в Твиттере появились фотографии с испытательного полигона в пустыне Негев в Израиле. На фото изображены зенитные ракетные комплексы «Оса» и «Квадрат», которые поставлялись в Сирию еще во времена СССР. В НАТО данные системы имеют обозначение соответственно SA-8 и SA-6. Однако это не настоящие комплексы, а их макеты. Кроме этого, есть фото, на котором изображен грузовик с макетом, имитирующим российский комплекс «Панцирь-1С».

Эксперты считают, что данные макеты используются для обучения летчиков ВВС Израиля приемам борьбы с системой ПВО Сирии. Есть основания полагать, что макет ЗРК С-300 пока еще в стадии изготовления.

Следует заметить, что данные фото появились в Твиттере через некоторое время после заявления министра по делам Иерусалима и окружающей среды Зеэва Элькина о том, что поставка ЗРК С-300 сирийским военным была большой ошибкой. Кроме этого, министр сказал, что данные комплексы будут уничтожены при использовании против самолетов ВВС Израиля.