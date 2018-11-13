Вторник, 13 Ноября 2018 года
19:07:10 МСК

Ангела Меркель одобрила идею общеевропейской армии

Политика

По ее мнению, это стало бы хорошим дополнением к НАТО

Берлин, 13 ноября 2018, 18:05 — REGNUM  Общеевропейская армия может стать хорошим дополнением к Североатлантическому альянсу и гарантией невозможности войны в Европе, заявила 13 ноября канцлер Германии Ангела Меркель.

По словам канцлера ФРГ, кроме европейских вооруженных сил полезно было бы создать Совет безопасности Европы, в полномочия которого вошло бы принятие важных решений в Евросоюзе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с идеей создания общеевропейской армии выступил президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший, что эта структура нужна для защиты Европы от России, Китая и США.

Стоит отметить, что Вашингтон уже выразил свое недовольство подобными предложениями.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп огорчился, померяв рейтинг Макрона и величие Франции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
НАТО: планы, развитие, проблемы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить