Ангела Меркель одобрила идею общеевропейской армии

Берлин, 13 ноября 2018, 18:05 — REGNUM Общеевропейская армия может стать хорошим дополнением к Североатлантическому альянсу и гарантией невозможности войны в Европе, заявила 13 ноября канцлер Германии Ангела Меркель.
По словам канцлера ФРГ, кроме европейских вооруженных сил полезно было бы создать Совет безопасности Европы, в полномочия которого вошло бы принятие важных решений в Евросоюзе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее с идеей создания общеевропейской армии выступил президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший, что эта структура нужна для защиты Европы от России, Китая и США.
Стоит отметить, что Вашингтон уже выразил свое недовольство подобными предложениями.
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