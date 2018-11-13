Скандал в Эстонии вокруг резервистов-уклонистов завершился наказаниями

Таллин, , 17:57 — REGNUM В Эстонии в отношении сотни молодых людей, не явившихся на срочную службу в рамках октябрьского призыва, что вызвало в СМИ Эстонии скандал, департамент оборонных ресурсов (KRA) возбудил дела о проступке, пишет err.rus.ee.

Из заявления пресс-секретаря KRA следует, что всего было возбуждено 97 дел в отношении не явившихся в рамках октябрьского призыва, и 134 дела в рамках июльского, по 83 дел из которых уже завершено делопроизводство. В отношении остальных ведется активное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 5 ноября завершили внезапные учения Okas 2018 («Шип-2018»), в которых приняло участие около 1250 резервистов. Несмотря на то, что эстонским Силам Обороны не удалось связаться с почти сотней резервистов, по итогам учения были оценены как успешные.

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