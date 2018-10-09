На Украине осталось три больших военных склада — журналист

Киев, , 09:46 — REGNUM На Украине осталось только три больших военных склада, написал 9 октября украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, арсенал рядом с Ичней в Черниговской области — один из немногих оставшихся на Украине военных складов.

Так, помимо него, на Украине есть еще 14 складов с боеприпасами, самые крупные из которых: 47-й арсенал командования сухопутных войск ВСУ в Хмельницкой области, 222-я центральная артиллерийская база боеприпасов в Черкасской области и 1322-я артиллерийская база боеприпасов в Житомирской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 октября произошел взрыв в арсенале в районе города Ичня в Черниговской области. Воздушное пространство в радиусе 30 км от склада закрыто.