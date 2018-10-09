Вторник, 9 Октября 2018 года
10:25:45 МСК

На Украине осталось три больших военных склада — журналист

Политика

В данный момент в Черниговской области взрываются боеприпасы в арсенале

Киев, 9 октября 2018, 09:46 — REGNUM  На Украине осталось только три больших военных склада, написал 9 октября украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, арсенал рядом с Ичней в Черниговской области — один из немногих оставшихся на Украине военных складов.

Так, помимо него, на Украине есть еще 14 складов с боеприпасами, самые крупные из которых: 47-й арсенал командования сухопутных войск ВСУ в Хмельницкой области, 222-я центральная артиллерийская база боеприпасов в Черкасской области и 1322-я артиллерийская база боеприпасов в Житомирской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 октября произошел взрыв в арсенале в районе города Ичня в Черниговской области. Воздушное пространство в радиусе 30 км от склада закрыто.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вооруженные силы Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить