В 2018 году на дороги Якутии потратят почти 20 млрд рублей

Якутск, , 07:19 — REGNUM Для дорожников Якутии 2018 год получился неплохим. Об этом заявил вице-премьер Якутии Алексей Колодезников на расширенном совещании работников дорожной отрасли республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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По словам Колодезникова, для дорожников год получился неплохой: объёмы работ увеличились, подрядчики со строительством дорог справляются. Заместитель председателя также заверил, что есть определенные перспективы по росту финансирования этой отрасли, при том что в 2018 году на ремонт и строительство федеральных, региональных и муниципальных дорог было потрачено 19,9 млрд рублей из бюджетов разного уровня.

«В ближайшее время мы должны сформировать серьёзный документ — это план работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в соответствии с указом президента страны. 1 октября мы были в Росавтодоре на защите по этому проекту, по которому, начиная с 2019 года, в течение шести лет предусматривается финансирование из федерального бюджета. Мы добились того, чтобы город Якутск включили в агломерацию. Пока предварительные цифры, предусматриваемые для столицы Якутии из федерального бюджета, небольшие — в пределах 496 миллионов рублей. Хотя раньше мы не получали вообще ничего», — сказал Алексей Колодезников.

В 2019 году руководство Якутии ставит целью привести в нормативное состояние — 85% дорог Якутска и 50% — в Якутии. В планах также достроить мост через реку Марха и возвести два мостовых перехода по дороге «Вилюй», которые требуют серьёзного финансирования. Более того, республика ставит ещё вопросы по передаче региональных дорог в федеральную собственность. Ещё одна задача — провести работы по соединению автомобильной дороги с Чукоткой, где у Якутии есть обязательства по строительству определенного участка.

Пока итоги дорожных работ в 2018 году таковы: за 9 месяцев на эти цели потрачено 13,4 млрд рублей из заложенных 19,9 млрд. По словам первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики Сергея Владимирова, на работы по федеральным автодорогам заложено 15,5 млрд рублей, по региональным — 3,6 млрд рублей, муниципальным — 842,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, исполняющая обязанности министра экономики региона Майя Данилова в июле 2017 года высказала мнение, что Якутия не сможет справиться со своими транспортными проблемами самостоятельно. Такое заявление она сделала, комментируя информацию о том, что, согласно новому майскому указу президента РФ Владимира Путина к 2024 году не менее 50% автомобильных дорог регионального значения должны соответствовать нормативным требованиям.

«Для этого в Якутии необходимо построить 711 км автодорог. Дорожный фонд республики не располагает необходимым количеством средств», — прокомментировала федеральный указ Майя Данилова.