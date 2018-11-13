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Трампа в Крым может не пускать жена — Поклонская

Политика

Ранее депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская пригласила президента США Дональда Трампа в Крым

Москва, 13 ноября 2018, 09:52 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп не побывал в Крыму, возможно, из-за жены. Об этом сообщила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») в интервью РИА Новости.

По ее словам, визит главы Белого дома США в Крым означал бы признание полуострова российским.

«Наверное, он (Трамп) к этому еще не созрел, — сказала Поклонская. — Или жена не пустила».

Ранее издание BuzzFeed сообщило, что 9 июня 2018 г. президент США Дональд Трамп на саммите G7 назвал «Крым российским, потому что его жители говорят на русском».

Позже Поклонская пригласила Трампа в Крым, для того чтобы он убедился в правильности своего заявления.

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