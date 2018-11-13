В здание бывшего генконсульства Великобритании в Петербурге въедет школа

Санкт-Петербург, , 09:10 — REGNUM В здании бывшего генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге может разместиться образовательное учреждение. О судьбе здания на Лафонской улице, рядом со Смольным, рассказали в Комитете имущественных отношений городской администрации.

Напомним, в марте МИД России принял решение о закрытии генконсульства Великобритании в Петербурге в ответ на высылку 23 российских дипломатов из-за «дела Скрипалей». Однако британским дипломатам разрешили завершить свои дела в Петербурге до 1 августа. 30 июля со здания генконсульства Великобритании в Петербурге был спущен британский флаг.

Как сообщает 13 ноября «Петербургский дневник», здание будет изъято из хозяйственного ведения ГУП «Инпредсервис», которое обеспечивает функционирование иностранных дипломатических миссий в Петербурге.

Рассматривается вопрос о размещении в освобожденном от англичан здании образовательного учреждения. Комитет по образованию Петербурга подтвердил, что потребность в помещениях для школы в этом районе есть, но конкретные решения пока не приняты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе ответных шагов на высылку российских дипломатов под предлогом «дела Скрипалей» в конце марта 2018 года было также закрыто генконсульство США в Петербурге.

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