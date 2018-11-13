Вице-министр экономики Казахстана получил выговор за нарушения монополистов

Астана, , 08:45 — REGNUM Председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев объявил выговор заместителю министра национальной экономики Сеирку Жумангарину, сообщает 13 ноября издание Informburo.

Вице-министр курирует работу антимонопольного комитета, в котором премьер призвал навести порядок. Сагинтаев добавил, что недобросовестные монополисты получили прибыль за счет завышения тарифов. В отношении этих компаний будет проведено открытое расследование.

Напомним, 7 ноября на заседании Совет безопасности президент Казахстана Нурсултан Назарбаев публично объявил выговор главе комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Азамату Майтиеву. Ранее генпрокуратура республики выявила нарушения антимонопольного законодательства.

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