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Вице-министр экономики Казахстана получил выговор за нарушения монополистов

Политика

Недобросовестные монополисты получили прибыль за счет завышения тарифов

Астана, 13 ноября 2018, 08:45 — REGNUM  Председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев объявил выговор заместителю министра национальной экономики Сеирку Жумангарину, сообщает 13 ноября издание Informburo.

Вице-министр курирует работу антимонопольного комитета, в котором премьер призвал навести порядок. Сагинтаев добавил, что недобросовестные монополисты получили прибыль за счет завышения тарифов. В отношении этих компаний будет проведено открытое расследование.

Напомним, 7 ноября на заседании Совет безопасности президент Казахстана Нурсултан Назарбаев публично объявил выговор главе комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Азамату Майтиеву. Ранее генпрокуратура республики выявила нарушения антимонопольного законодательства.

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Борьба с монополизацией в экономике
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