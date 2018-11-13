Израиль заявил о 300 ракетах, запущенных из Газы

Иерусалим, , 01:13 — REGNUM Более 300 ракет запущено палестинцами из сектора Газа по Израилю, сообщили в пресс-службе израильской армии.

Уточняется, что запуск зафиксирован 12 ноября, причем система ПВО «Железный купол» перехватила десятки ракет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее израильтяне заявляли о 200 ракетах и минах из Газы. В ответ Израиль нанес удары по 70 с лишним объектов в этом регионе.

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