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Израиль заявил о 300 ракетах, запущенных из Газы

Политика

Засекли более 300 запусков

Иерусалим, 13 ноября 2018, 01:13 — REGNUM  Более 300 ракет запущено палестинцами из сектора Газа по Израилю, сообщили в пресс-службе израильской армии.

Уточняется, что запуск зафиксирован 12 ноября, причем система ПВО «Железный купол» перехватила десятки ракет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее израильтяне заявляли о 200 ракетах и минах из Газы. В ответ Израиль нанес удары по 70 с лишним объектов в этом регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: В секторе Газа израильские ВВС и армия атаковали более 70 объектов

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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