El Pais: радикальные националистические силы ЕС показали свою мощь в Польше

Мадрид, , 22:12 — REGNUM Более 200 тысяч человек, среди которых — представители ультраправых европейских движений, собрались 11 ноября в Варшаве, чтобы отпраздновать столетие независимости Польши торжественным маршем под эгидой правительства, сообщает сегодня, 12 ноября, испанское издание El Pais.

«Мы здесь, чтобы поддержать наших польских братьев. Сегодня великий день для них», — рассказал в воскресенье корреспонденту издания девятнадцатилетний националист из Словакии, который приехал в Варшаву на машине, как и тридцать его друзей. Никто из них не захотел пропустить марш, организованный радикально националистическим правительством Польши в память о важной для страны дате.

На призыв польских властей откликнулись многие тысячи человек, в том числе члены ультрарадикальных групп как из самой Польши, так и из Венгрии, Италии, Словакии и других стран. Центральные улицы Варшавы мирно перешли в руки празднующих столетие 11 ноября 1918 года, когда после окончания Первой мировой войны страна снова появилась на картах мира — после 120 лет, в течение которых ее территория была поделена между Россией, Австро-Венгрией и Пруссией.

Мероприятие изначально готовили радикальные группы — как делали они это из года в год начиная с 2009-го. В 2017 году им удалось собрать больше 60 тысяч участников под девизом «С божьей помощью», который был призван подчеркнуть важность католицизма для европейской идентичности.

Бывший мэр Варшавы Ханна Гронкевич-Вальц в минувшую среду попыталась запретить проведение манифестации на основании того, что нельзя будет гарантировать общественный порядок и защиту граждан от насилия со стороны радикалов. «Варшава за свою историю достаточно пострадала от агрессивного национализма», — заявила представительница партии «Гражданская платформа», оппозиционной правительству.

Однако этот запрет был немедленно отклонен судом. Правительство Польши отреагировало в тот же день и заявило, что само займется организацией нового марша, который пройдет от имени всех поляков. Для этого властям пришлось пойти на переговоры с радикальными группировками и договориться с ними о проведении совместного мероприятия. При этом городские чиновники потребовали у радикалов, чтобы на празднике не звучали ксенофобские лозунги. Девиз, выбранный неофашистами, в итоге звучал как «Бог, честь и родина». Впрочем, до этого они успели попрекнуть Гронкевич-Вальц ее еврейским происхождением.

Участники марша прошли 3 километра по Варшаве под предводительством польского президента Анджея Дуды и других членов правительства. В ответ на вопрос корреспондента El Pais, что привело их сюда, собравшиеся говорили о своем желании поддержать действующую власть, призвать эмигрантов вернуться на родину, а мусульман — покинуть страну. «Быть здесь не опасно… Мы нормальные люди. К нам может присоединиться любой желающий, в том числе негр, если захочет», — сказал сорокалетний отец семейства, пришедший на марш с женой и тремя детьми.

Мероприятие обошлось без громких эксцессов. Самым напряженным моментом стало выкрикивание оскорблений и бросание бенгальских огней в группу из 200 членов движения «Граждане республики», которые организовали собственную манифестацию — с флагом Евросоюза и «Гордости геев». Чтобы они не пострадали, их тщательно охраняла полиция.