Казахстан открыл консульство в австрийском городе Санкт-Пельтен

Санкт-Пельтен, Австрия, , 16:08 — REGNUM В административном центре федеральной земли Нижняя Австрия городе Санкт-Пельтен состоялась торжественная церемония открытия почетного консульства Казахстана, сообщили 12 ноября в пресс-службе МИД республики.

В ходе церемонии посол Казахстана в Австрии Кайрат Сарыбай отметил, что открытие консульства будет способствовать развитию двусторонних отношений. Он также отметил, что Казахстан заинтересован в диверсификации своей экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября министерство юстиции Австрии и генеральная прокуратура Казахстана договорились развивать сотрудничество в сфере борьбы с преступностью.

Читайте ранее в этом сюжете: Австрия и Казахстан будут совместно бороться с преступностью