Понедельник, 12 Ноября 2018 года
16:50:02 МСК

Казахстан открыл консульство в австрийском городе Санкт-Пельтен

Политика

Казахстан заинтересован в диверсификации своей экономики за счет развития отношений

Санкт-Пельтен, Австрия, 12 ноября 2018, 16:08 — REGNUM  В административном центре федеральной земли Нижняя Австрия городе Санкт-Пельтен состоялась торжественная церемония открытия почетного консульства Казахстана, сообщили 12 ноября в пресс-службе МИД республики.

В ходе церемонии посол Казахстана в Австрии Кайрат Сарыбай отметил, что открытие консульства будет способствовать развитию двусторонних отношений. Он также отметил, что Казахстан заинтересован в диверсификации своей экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября министерство юстиции Австрии и генеральная прокуратура Казахстана договорились развивать сотрудничество в сфере борьбы с преступностью.

Читайте ранее в этом сюжете: Австрия и Казахстан будут совместно бороться с преступностью

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить