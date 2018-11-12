Трамп призвал союзников платить за оборону или защищаться самим

Вашингтон, , 15:36 — REGNUM Глава Белого дома Дональд Трамп заявил 12 ноября, что страны-союзники Вашингтона должны платить за обеспечение их безопасности со стороны США.

Такое заявление он сделал на своей странице после посещения французской столицы, где, по его словам, в ходе ряда встреч был достигнут значительный прогресс.

«Всегда непросто напоминать о том, к США нужно относиться справедливо, чего не происходит, как в военной, так и торговой областях», — отметил президент США.

«Мы платим львиную долю за обеспечение военной безопасности других стран — сотни миллиардов долларов, — только лишь за тем, что терять с этими же странами на торговле», — подчеркнул Трамп.

Он указал, что всегда было несправедливо по отношению к США.

«Пришло время этим очень богатым странам либо платить США за их прекрасную военную защиту, либо защищать себя самим», — заявил глава Белого дома.

«Торговлю нужно сделать справедливой и свободной», — заключил он, сделав акцент на «справедливой и свободной».

Напомним, Трамп не впервые говорит о том, что на плечи США ложится основная ноша обеспечения безопасности европейских и других союзников Вашингтона. В частности, перед саммитом НАТО в Брюсселе заявлял, что члены альянса должны больше платить в бюджет организации.