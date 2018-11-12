Порошенко: Отказаться от кредитов не дают старые долги

Киев, , 14:56 — REGNUM Оставить тарифы на прежнем уровне не позволяют ранее взятые у МВФ кредиты, которые нельзя отдать без новых заимствований, заявил президент Украины Петр Порошенко 12 ноября во время заседания Совета регионального развития, сообщил официальный сайт президента Украины.

«Можно было бы обойтись без повышения тарифов? Вряд ли, потому что для стабильности экономики точно нужны макрофинансовая помощь ЕС и транш МВФ, и кредит Всемирного банка — все они завязаны на соответствующие решения», — утверждает Порошенко.

Политик также подчеркнул, что новые кредиты необходимы, поскольку без них Украина не сможет отдать долги в следующие два года.

Порошенко пригрозил, что не подпишет бюджет на 2019 год, если его предложения по субсидиям для малоимущих не будут учтены Верховной радой. Он также отметил, что 70% населения считает курс государства ошибочным, и это означает, что «мы все вместе — власть и органы местного самоуправления — не дорабатываем».

Напомним, ранее Порошенко заявил, что правительство повышает цены на газ, поскольку Украина вынуждена выполнять обязательства перед МВФ, взятые правительством Юлии Тимошенко 10 лет назад.

Читайте также: «Ищите женщину» — Порошенко назвал причину высокой цены на газ

В свою очередь, эксперты утверждают, что МВФ не требовал повышения тарифов, правительство Украины само решило пойти на этот шаг ради получения новых заимствований.