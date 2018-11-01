«Ищите женщину» — Порошенко назвал причину высокой цены на газ

Киев, , 10:16 — REGNUM Правительство Украины повышает цену на газ, согласно обязательствам, которое взяли на себя предшественники десять лет назад, заявил президент страны Пётр Порошенко 31 октября во время встречи с представителями бизнеса, сообщил официальный сайт президента страны.

«Соответствующий меморандум с Международным валютным фондом помните, когда был подписан? 31 октября, именно в этот день, только 2008 года… Международный валютный фонд возглавлял тогда Доминик Стросс-Кан. А кто в то время был премьер-министром, я называть не буду. По-французски это звучит «шерше ля фам» (ищите женщину — ИА REGNUM )», — намекнул Порошенко.

Политик отметил, что нынешнее правительство Украины просто выполняет обязательства, взятые предшественниками.

Напомним, в 2008 году, правительство Украины возглавляла главный конкурент Порошенко на президентских выборах 2019 года Юлия Тимошенко. Сам Порошенко руководил в то время советом Национального банка Украины, а затем был министром иностранных дел в правительстве Тимошенко.

Отметим, что МВФ не требует от Украины непременного повышения тарифов на газ для населения. Главным условием для получения кредита является ликвидация дефицита бюджета. Этого можно достичь разными способами, но украинское правительство само предложило увеличить платёжеспособность страны за счёт населения.

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