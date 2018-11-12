Берлускони заявил о приближении диктатуры в Италии

Рим, , 12:33 — REGNUM Лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони считает, что Италия приближается к диктатуре, но вместе с тем уверен, что действующее правительство довольно скоро уйдет в отставку, сообщает Il Giornale в понедельник, 12 ноября.

Также Берлускони вновь использовал формулировку «нелиберальная демократия» — именно таковой, по его мнению, становится Италия: правительство пользуется поддержкой большинства населения, но ведет себя нелиберально.

Эти заявления бывший премьер-министр сделал, комментируя острые выпады представителей одной из двух правящих партий («Движения 5 звезд») в отношении журналистов: министры во главе с вице-премьером Луиджи Ди Майо подвергли ряд СМИ резкой критике за их нападки на мэра Рима, члена «Движения» Вирджинию Раджи.

10 ноября суд оправдал Раджи по делу о лжесвидетельстве, которое грозило ей отставкой. Градоначальницу обвиняли в предоставлении ложных сведений во время разбирательства о том, почему на должность главы департамента туризма был назначен близкий родственник одного из своих помощников Раджи.

Лидер второй правящей партии, «Лиги», Маттео Сальвини назвал мнение о приближающейся диктатуре «чушью», а также отказался выбирать между участниками конфликта «Движения» и журналистов: по словам Сальвини, он поддерживает настоящих журналистов, но часть СМИ рассказывают о событиях предубежденно и занимаются политикой, а не информированием.

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