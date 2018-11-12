Симферополь получит менее опытного, но более статусного градоначальника

Симферополь, , 12:00 — REGNUM В Симферополе пересмотрят условия конкурса на должность главы города в сторону смягчения требований к кандидатам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации крымской столицы.

«Проект, предполагающий снижение требований о стаже работы к соискателям на должность, уже внесли в повестку дня внеочередной сессии, которая состоится 13 ноября. Помимо этого, в заключаемом контракте будет изменён статус градоначальника: с муниципального служащего на главу администрации», — отметил представитель властей города.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября градоначальник Симферополя Игорь Лукашёв ушёл в отставку, проработав в должности чуть более года. Заявление об отставке также подали все его заместители.

«Мы больше часа общались с Игорем Михайловичем, выясняли ситуацию, причины проблем и отсутствия решений по основным направлениям, связанным с уборкой мусора, транспортным сообщением, ремонтом дорог, наличием НТО — всё то, что находится в зоне ответственности администрации города. И я лично пришёл к выводу, что решения, которые принимались, не всегда соответствовали реальному положению дел», — прокомментировал ситуацию глава РК Сергей Аксёнов.

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