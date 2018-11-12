МИД РФ назвал уникальной встречу по Афганистану в Москве

Москва, , 11:47 — REGNUM Встречу по Афганистану в Москве можно назвать уникальной, так как впервые на переговорах присутствовали представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД Российской Федерации Замир Кабулов на пресс-конференции.

«Уникальная встреча (в Москве), — сказал Кабулов. — … Впервые представители противоборствующих в Афганистане сторон … были готовы говорить друг с другом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в Москве состоялось заседание по Афганистану, в котором принимали участие представители 12 стран, а также делегация политического офиса движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Организатором переговоров по мирному урегулированию многолетнего конфликта в Афганистане являлась российская сторона.

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