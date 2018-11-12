Новейший китайский истребитель J-20 продемонстрировал ракетное вооружение

Пекин, , 11:27 — REGNUM Китайский истребитель пятого поколения J-20 впервые показал полный арсенал ракет. Демонстрация состоялась в последний день работы международного авиасалона в Чжухае.

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Показательные полёты совершили два истребителя J-20. Приоткрытые створки внутренних отсеков вооружений позволили увидеть сразу шесть ракет, которые несёт каждый самолёт. Две из них размещены снаружи боковых отсеков. Это ракеты с инфракрасной системой наведения класса «воздух-воздух», способными преодолевать расстояние свыше десяти миль, сообщает портал warfiles.ru. Ещё четыре ракеты спрятаны на дне фюзеляжа.

Напомним, авиашоу в Чжухае проводится каждые два года. В 2016 году мероприятие стартовало 1 ноября и продлилось шесть дней. На нём новейший китайский стелс-истребитель J-20 также был впервые представлен общественности.

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Как сообщало ИА REGNUM J-20 был полностью разработан китайскими инженерами. Первый полёт истребителя состоялся в январе 2011 года. С тех пор Китай построил ещё 10 прототипов боевого самолёта. В сентябре 2017 года китайский истребитель пятого поколения J-20 официально был принят на вооружение китайской армии.

Добавим, что J-20 является флагманским самолетом ВВС КНР и может на равных соперничать с самолётами пятого поколения из США (F-22 и F-35) и России.

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