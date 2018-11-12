Чушь и абсурд – Борис Кагарлицкий о предложении Михаила Федотова

Москва, , 11:22 — REGNUM Концепция, которая привязывает культурную автономию и культурные права к территории, очень опасна, полагает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предложение председателя Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова признать Мезенский район Архангельской области территорией традиционного проживания ненецкого народа.

«В принципе концепция, которая привязывает культурную автономию и культурные права к территории, очень опасна сама по себе, — сказал Кагарлицкий. — Территория традиционного проживания» того или иного народа с точи зрения современной реальности — это чушь и абсурд. Это в лучшем случае для этнографов. К политике это не имеет и не должно иметь никакого отношения. А национальные права, если мы хотим сохранить Россию, не должны быть привязаны к территории. Это путь к развалу государства».

Кроме того, эксперт согласился с тем, что предложение Федотова отчасти походит на приёмы американских поборников политкорректности. Последних, как известно, отличает бурная риторика якобы в защиту тех или иных национальных меньшинств при полном отсутствии реальной политики, направленной на действительное улучшение жизни этих самых меньшинств.

«Такого рода политика создаёт узкую прослойку условно «профессиональных индейцев» или «профессиональных негров», которые как раз живут за счёт воспроизводства политкорректных практик, — констатировал Кагарлицкий. — У нашей бюрократии вообще есть склонность выдвигать инициативы, которые повышают их статус в сфере их компетенции. Если вы назначите ответственного за права кошек, у нас всегда будут законодательные инициативы, касающиеся кошек. Он (бюрократ — прим. ИА REGNUM ) должен доказать осмысленность своего существования, вместо того чтобы заниматься текущим выполнением уже существующих законов. А он не станет. Вместо этого он будет выдвигать всё новые идиотские инициативы. Это способ освободиться от работы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаила Емельянова («Справедливая Россия»), в предложении Совета по правам человека (СПЧ) признать Мезенский район Архангельской области территорией традиционного проживания ненецкого народа есть два мотива: создание конфликта в Арктике, который потянет проблемы реализации проекта по Северному морскому пути, а также расшатывание социальной напряжённости в России.

«Один из мотивов — это Арктика, долгоиграющий конфликт, который может создать проблемы при создании Северного морского пути и его развитии, а второй мотив — внутриполитическая ситуация в России, то есть попытка в социальную напряжённость добавить национальную», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Емельянов.

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